Спецоперация 16 мая 2024, 09:48 России импонировал мирный план Китая по Украине — Песков Кремль: Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине РИА «Новости»

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России импонирует позиция Китая по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«В целом мы приветствуем любые мирные инициативы. Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что пока украинская сторона даже юридически исключила возможность диалога.

Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса. Однако эти предложения не получают поддержки ни от Украины, ни от ее западных покровителей. Более того, США пытаются нагло давить на Китай из-за сотрудничества с Россией и угрожают санкциями, указывал лидер страны.

Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала встретились в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций. Во время диалога Си Цзиньпин заверил Путина в готовности выстроить двусторонние отношения.