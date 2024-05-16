16 мая 2024, 09:48
России импонировал мирный план Китая по Украине — Песков
Кремль: Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине
России импонирует позиция Китая по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«В целом мы приветствуем любые мирные инициативы. Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации», — сказал Песков.
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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что пока украинская сторона даже юридически исключила возможность диалога.
Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил подходы КНР к урегулированию украинского кризиса. Однако эти предложения не получают поддержки ни от Украины, ни от ее западных покровителей. Более того, США пытаются нагло давить на Китай из-за сотрудничества с Россией и угрожают санкциями, указывал лидер страны.
Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала встретились в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций. Во время диалога Си Цзиньпин заверил Путина в готовности выстроить двусторонние отношения.
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