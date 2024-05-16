Стало известно, сколько времени длились переговоры Путина и Си Цзиньпина | 360°

Важное 16 мая 2024, 09:12 Стало известно, сколько времени длились переговоры Путина и Си Цзиньпина Российско-китайские переговоры Путина и Си в Пекине продлились почти 2,5 часа РИА «Новости»

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Переговоры с участием президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа, сообщило РИА «Новости».

Лидеры двух стран сначала встретились в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций. Встреча состоялась в Пекине, куда Путин приехал с двухдневным официальным визитом.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл главную тему переговоров главы государства с Си Цзиньпином. По его словам, лидеры обязательно обсудят ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия внимательно относится к видению китайской стороны и ее предложениям по поиску «возможной почвы» для урегулирования конфликта.