Песков рассказал о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией | 360°

Мир 16 мая 2024, 09:06 Песков рассказал о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией Кремль: США и другие страны нагло давят на Китай из-за отношений с Россией Unsplash

Читать 360 в

Соединенные Штаты и их союзники пытаются давить на Китай, чтобы ограничить сотрудничество с Россией. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что КНР достаточно сильна, чтобы противостоять этому.

«Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить его в маневре по сотрудничеству с нами. Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», — сообщил официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков также упомянул, что для Китая существует риск наложения вторичных санкций со стороны США из-за двусторонних отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином 16 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обсудят международные и региональные проблемы. Взаимодействие России и Китая на мировой арене стало серьезным балансирующим элементом.