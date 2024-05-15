«Беспрецедентный уровень партнерства». Путин рассказал, почему поедет именно в Китай | 360°

Мир 15 мая 2024, 08:36 «Беспрецедентный уровень партнерства». Путин рассказал, почему поедет именно в Китай Путин дал интервью агентству «Синьхуа» перед поездкой в Китай РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин перед визитом в Китай, запланированным на 16–17 мая, дал интервью агентству «Синьхуа». Глава государства рассказал об успехах в торговле стран и оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации», — сообщил Путин.

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Российский лидер рассказал, что познакомился с председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2010 года. С тех пор лидеры двух стран регулярно видятся и созваниваются. Путин назвал своего коллегу открытым и доброжелательным.

В интервью Путин отметил стремительное развитие торгово-экономических отношений Китая и России. За последние пять лет страны смогли удвоить товарооборот.

Положительно российская сторона оценивает подходы КНР к урегулированию украинского кризиса. Помощник президента России Юрий Ушаков тоже называл мудрой позицию Китая по этому вопросу. К сожалению, подчеркнул Путин, подходы не получают поддержки ни от Украины, ни от ее западных покровителей.

Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16–17 мая. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обсудят международные и региональные проблемы. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу и кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов тоже поучаствуют в неформальной встрече.