Военные выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области

Российские военные выбили украинские подразделения из села Дачное в Днепропетровской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

Населенный пункт расположен на границе с Донецкой Народной Республикой, рядом с уже освобожденными в ДНР селами Новоукраинка, Ялта и Запорожье.

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — сказал Рогов.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении Новоукраинки в ДНР. Как отметили в ведомстве, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 15 машин, бронетранспортер М113 из США, а также четыре орудия полевой артиллерии.