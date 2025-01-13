Рогов предупредил об атаке ВСУ на Крымский мост и Севастополь

Украинские боевики готовятся к ракетной атаке на Крым. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В зоне риска весь полуостров и особенно Севастополь и Крымский мост», — написал он.

Глава республики Сергей Аксенов заявил о защищенности Крыма от сухопутных операций украинских военных. Он отметил, что эффективность работы ПВО на полуострове составляет 95%, а противодиверсионные силы максимально подготовлены.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию в рамках подготовки к крупному наступлению ВСУ. Также сообщалось, что украинская армия мобилизует резервы, чтобы начать новое наступление в Курской области. Цель боевиков — получить более выгодные позиции на возможных переговорах.