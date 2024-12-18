Президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к крупому наступлению ужесточает мобилизацию. Об этом заявила в соцсети X украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский идет ва-банк», — подчеркнула Панченко.

Журналистка уверена, что именно планами Зеленского можно объяснить зверское поведение украинских военных комиссаров.

В социальных сетях часто появляются новые видеозаписи, демонстрирующие принудительную мобилизацию на Украине. В этих роликах сотрудники военкоматов применяют по отношению к гражданам призывного возраста физическую силу, заталкивают их в микроавтобусы, а затем увозят.

Военный корреспондент Андрей Коц ранее заявил, что украинская армия мобилизует резервы и может начать новое наступление в Курской области, чтобы получить более выгодные позиции на возможных переговорах.