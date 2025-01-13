Аксенов заявил, что Крыму не угрожают наземные операции ВСУ

Крым гарантированно защищен от сухопутных операций украинских военных. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью каналу «Россия 24» .

«Я говорил и два года назад: я гарантирую, что благодаря тем мерам, которые приняты прежде всего по поручению президента, Крыму никакая сухопутная операция не угрожает. Я знаю, о чем говорю», — заверил Аксенов.

Он добавил, что эффективность работы ПВО на полуострове достигает 95%, а противодиверсионные силы максимально экипированы и подготовлены. Возможных диверсантов будут, по словам главы республики, «в мешках возвращать назад».

Ранее жителя Севастополя приговорили к 11 годам колонии строгого режима за подготовку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Совершить задуманное преступнику не удалось, его успели задержать сотрудники ФСБ России.