Освобождение сел Зеленое Поле и Новополь на западе ДНР откроет новый участок фронта для освобождения оккупированной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Освобождение Зеленого Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока еще остается оккупированной боевиками ВСУ», — сказал Рогов.

По словам эксперта, раньше российские войска продвигались в Запорожской области только с южной стороны. Теперь же открывается новый участок фронта с востока.

«Это позволит существенно усилить давление на группировку ВСУ в сторону Гуляйполя», — добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что военнослужащие 5-й армии ВС РФ установили контроль над двумя населенными пунктами. Они расположены на границе Донецкой Народной Республики и оккупированной ВСУ северной части Запорожской области.

Ранее ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. Как отметили в Минобороны, российская армия продолжает наступать в зоне проведения спецоперации и выбивать ВСУ с их позиций.

Также стало известно, что украинская бригада территориальной обороны теряет все больше бойцов под Сумами. Источник РИА «Новости» сообщил, что сразу после освобождения курского приграничья боевые действия активизировались. Украинские военные попытались перебросить подкрепление из Черновицкой области, но безуспешно.