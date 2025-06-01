Российские военные установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село освободили подразделения группировки войск «Север».

Российская армия продолжает наступать в зоне проведения спецоперации и выбивать ВСУ с их позиций.

В Сети появилась информация, что в Сумской области противник несет большие потери. ВС России ударили по украинским позициям под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой, в результате 103-я бригада теробороны Украины потеряла много боевиков.

Продвижение ВС России активизировалось после того, как войска освободили курское приграничье.