Родственники солдат, пропавших без вести в ходе операции ВСУ в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг на площади Независимости. Они требуют ускорить поиски военнослужащих. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Родственники уже год живут в неведении и просят власти ускорить поиски пропавших солдат. Они установили инсталляции с надувными лодками, на которых украинские военные переплывают реку.

После разрушения Каховской ГЭС летом 2023 года украинские силы попытались закрепиться в Крынках. К тому времени мирное население уже покинуло этот район. ВСУ продолжали перебрасывать подкрепления, чтобы удержать позиции, но безуспешно из-за плотного огня российской артиллерии. Президент Владимир Путин выражал недоумение, почему Киев отправляет на верную гибель хорошо обученных солдат.

В феврале 2024-го Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны России, доложил Владимиру Путину об освобождении Крынок. Он сказал, что с лета 2023 года противник потерял там 3,4 тысячи человек. По словам Шойгу, освобождение Крынок фактически завершило украинское контрнаступление.

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР. Группировка «Восток» уничтожила силы и технику ВСУ. За сутки противник потерял до 210 человек. После того как населенный пункт взяли под контроль, российские бойцы выбили ВСУ с территории между реками Волчья и Мокрые Ялы.

Также российские военные освободили Новую Кругляковку под Харьковом. Село находится на левом берегу Оскола к югу от Купянска и к западу от расположенного в ЛНР города Сватово.