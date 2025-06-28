Российские военные освободили Червоную Зирку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка», — уточнили в оборонном ведомстве.

Группировка «Восток» разгромила живую силу и технику ВСУ в ДНР. За сутки противник потерял до 210 человек.

Кроме того, группировка «Север» укрепила свои позиции на передовой. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих за сутки. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, и противник лишился до 175 человек.

Ранее российские военные освободили Новую Кругляковку под Харьковом. Противник потерял более 1410 солдат, два танка, восемь бронемашин, 68 транспортных средств, восемь орудий полевой артиллерии, 17 радиоэлектронных систем и 26 складов боеприпасов.