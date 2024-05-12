Режим воздушной опасности ввели в Липецке и Липецкой области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 04:40 Режим воздушной опасности ввели в Липецке и Липецкой области РИА «Новости»

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В Липецкой области после ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.

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Жителей области призвали не паниковать и сохранять спокойствие. В региональном МЧС пояснили, что сигнал носит информационный характер. Объявление режима воздушной опасности не влияет на нормальную жизнедеятельность области.

Чуть позже региональное МЧС объявило угрозу атаки беспилотников на территории Липецка. Горожан призвали отойти от окон и спуститься в укрытия, если они находятся на улице.До отбоя сигнала угрозы атаки БПЛА всем нужно оставаться в безопасном месте.

Ранее в области объявляли угрозу атаки дронов 10 мая. Аналогичные сообщения прозвучали в Курской и Воронежской областях.