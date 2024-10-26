Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

Желтый уровень воздушной опасности объявили на всей территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

Глава региона уточнил, что режим ввели на территории всей Липецкой области. Ему присвоили желтый уровень. Причины для предупреждения Артамонов не уточнил.

До этого дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили за полчаса над Брянской областью 12 беспилотников. За сутки до этого восемь БПЛА перехватили над территорией Брянской области и четыре в Белгородской. Также три дрона ликвидировали над территорией Курской области и два над Орлом.

Ранее в Брянской области женщина получила ранения из-за удара дрона ВСУ по селу в Стародубском муниципальном округе. БПЛА врезался в нежилое здание. Пострадавшую доставили в больницу.