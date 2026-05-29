Режим «Ракетная опасность» впервые ввели на территории всего УрФО

Ракетная опасность впервые объявлена на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога в своем канале в Max.

Он сообщил, что все соответствующие службы приведены в режим повышенной готовности и попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее режим ракетной опасности объявили в Ямало-Ненецком автономном округе.

А минувшей ночью системы ПВО сбили 208 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

В Волгоградской области атака беспилотников привела к возникновению пожаров и гибели людей.