Один человек погиб и два пострадали из-за атаки ВСУ на Волгоградскую область

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в «Макс» .

«По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы», — написал он.

На заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина, женщину 55 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один человек пострадал в доме на улице Вершинина, раненому оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Из-за падения обломков БПЛА произошли пожары на химическом предприятии Волжского, топливно-энергетических объектах в Волгограде и локальные возгорания.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.