Средства ПВО за ночь сбили 208 беспилотников в регионах

Беспилотники самолетного типа сбили в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Их перехватили и уничтожили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях. Также аппараты ликвидировали в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что военные ночью отразили налет более 80 БПЛА. Их нейтрализовали в девяти районах области: Каменском, Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Тацинском, Тарасовском, Морозовском, Красносулинском и Шолоховском. Губернатор уточнил, что информация о пострадавших не поступала.