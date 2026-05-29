На Ямале объявили ракетную опасность

В Ямало-Ненецком автономном округе и соседних регионах объявили ракетную опасность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Граждан призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Ранее стало известно, что минувшей ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали суммарно 208 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

В Волгоградской области вражеская техника нанесла ущерб, начались пожары, а два человека погибли.

