На Ямале объявили ракетную опасность
В Ямало-Ненецком автономном округе и соседних регионах объявили ракетную опасность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Граждан призвали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
Ранее стало известно, что минувшей ночью системы противовоздушной обороны нейтрализовали суммарно 208 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае и в Крыму.
В Волгоградской области вражеская техника нанесла ущерб, начались пожары, а два человека погибли.