Режим ЧС ввели в Саратовской области после атаки дронов

Власти Саратовской области по итогам заседания оперативного штаба ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Губернатор региона Роман Бусаргин объяснил, что это необходимый шаг для оперативного взаимодействия всех служб и консолидации сил.

Он добавил, что встреча прошла в Энгельсе, где несколько дней пожарные тушили предприятие, вспыхнувшее после массированного удара украинских беспилотников.

«Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал Бусаргин в Telegram-канале .

На минувшей неделе украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Энгельсе. На территории промзоны начался пожар. При его тушении погибли двое спасателей. Открытое горение ликвидировали только к вечеру понедельника, 13 января.

Новый воздушный удар по Саратовской области украинские боевики нанесли в ночь на вторник. Запущенные беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове.