В Энгельсе ликвидировали открытое горение на предприятии

Открытое горение потушили на промышленном предприятии в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте. Работа продолжается», — написал он.

Ранее, 8 января, губернатор заявил, что после массированной атаки беспилотников ВСУ, началось возгорание на промышленном предприятии. Специалисты круглосуточно ликвидировали огонь. Уже 11 января сообщили, что площадь пожара сократилась на 80%.

Во время тушения погибли два сотрудника МЧС. Также пострадал еще один пожарный, его госпитализировали. Из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе ввели режим ЧС. Также специалисты Роспотребнадзора постоянно брали пробы воздуха — превышение нормы загрязняющих веществ не зафиксировали.