Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома

Очевидцы сообщили, что дрон влетел в одну из квартир на пятом этаже, балкон обрушился, вниз посыпались обломки балкона, оконные рамы и стекла. Первышов провел в Котовске заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки украинских дронов на жилые дома. Позднее выяснилось, что пострадали семь человек. Трое получили ранения от осколков, а четверо пожаловались на высокое давление.
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