Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома

В Котовске Тамбовской области после атаки беспилотника на жилые дома объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе губернатора региона.

Работает оперативный штаб.

В ночь на 11 января беспилотные летательные аппараты ВСУ врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Представители врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова сообщили «Известиям», что пострадали три человека. Жителей поврежденных квартир направили в пункт временного размещения.

Очевидцы сообщили, что дрон влетел в одну из квартир на пятом этаже, балкон обрушился, вниз посыпались обломки балкона, оконные рамы и стекла. Первышов провел в Котовске заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки украинских дронов на жилые дома. Позднее выяснилось, что пострадали семь человек. Трое получили ранения от осколков, а четверо пожаловались на высокое давление.