Заседание оперштаба прошло в Котовске после атаки дронов ВСУ

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов провел в Котовске заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки украинских дронов на жилые дома. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«В результате теракта ВСУ пострадали два пятиэтажных дома — выбиты окна и повреждены балконы», — написал Первышов.

По его словам, в ближайшее время все повреждения устранят, этим уже занимается рабочая группа при администрации города. Власти окажут поддержку со стороны областного бюджета.

В результате украинской атаки пострадали семь человек — у троих диагностировали порезы от осколков, еще четверо пожаловались на высокое давление. В школе на улице 9-й пятилетки организовали пункт временного размещения.

Минувшей ночью военные ликвидировали над регионами России 85 дронов ВСУ. Над Тамбовской областью сбили два БПЛА.