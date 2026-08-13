Режим беспилотной опасности в Подмосковье отменили

В Московской области отменили режим беспилотной опасности, введенный днем 13 августа. Об этом сообщили в региональной РСЧС .

Предупреждение о возможной атаке БПЛА служба выпустила в 16:26. Жителям и гостям Подмосковья рекомендовали отправиться в ближайшее укрытие или не выходить из дома. Режим действовал три часа.

В ночь на 13 августа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 392 беспилотника противника. Их сбили в том числе над Башкирией. Глава республики Радий Хабиров отмечал, что в промзоне Салавата начался пожар.

Кроме того, в Орске приостановили работу завода: его восстановление может занять до полугода.