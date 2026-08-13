В Салавате после отражения атаки БПЛА вспыхнул пожар

Хабиров: при отражении атаки БПЛА обломки упали в промзоне Салавата

Пожар начался в промышленной зоне города Салават в Башкирии после атаки украинских беспилотников. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки упали в промзоне. Возникло возгорание, службы на месте», — написал он.

В Минобороны уточняли, что всего в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 362 украинских БПЛА.

Массированный налет украинских беспилотников на территорию Краснодарского края произошел в ночь на среду, жертвами стали три человека.

Основной удар пришелся на Новороссийск, где погиб ребенок. В городе после атаки повреждения получили как минимум 60 домов. Жителей временно расселили в гостиницы, остальные отправились к родственникам.