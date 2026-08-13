Беспилотную опасность объявили в Подмосковье днем 13 августа

На территории Московской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила РСЧС региона.

Жителям и гостям области посоветовали пройти в укрытие или оставаться дома. Вероятны перебои в работе мобильного интернета.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны!» — отметили в РСЧС.

При обнаружении беспилотника или его фрагментов необходимо сообщить по телефону 112.

Утром в четверг Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили 362 украинских беспилотника самолетного типа в течение прошлой ночи. В сводке также фигурировал Московский регион.

Ранее стало известно, что завод в Оренбургской области приостановил работу как минимум на шесть месяцев после атаки беспилотников.