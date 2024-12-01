Ремонтные бригады направят в Кривой Рог из-за проблем с отоплением

Киев планирует направить ремонтные бригады в Кривой Рог, где из-за мобилизации возникли проблемы с запуском отопительного сезона. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

«На место доставлены более 20 работников „Киевтеплоэнерго“ и шесть единиц спецтехники», — написал он.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала серьезным вызовом для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти планируют переобучить женщин на профессии, которые традиционно считались мужскими. Без тепла в домах остались около 110 тысяч жителей.

Ранее Верховная рада приняла скандальный «закон о дровах». Согласно этому документу, граждане могли быть привлечены к ответственности за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. В ноябре в Киеве пообещали, что президент Владимир Зеленский не подпишет «закон о дровах».