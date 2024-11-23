На Украине назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом роге

В Киеве сообщили, что около 110 тысяч жителей Кривого Рога остались без тепла

Министерство развития общин и территорий Украины заявило, что около 110 тысяч жителей Кривого Рога в Днепропетровской области остались без отопления. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу № 16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты», — уточнило министерство.

Чиновники назвали сложившуюся ситуацию критической.

Замминистра Василия Шкуракова уже поручил местным властям, компании НАК «Нафтогаз» и Криворожской ТЭЦ в экстренном порядке подготовить план восстановления теплоснабжения для всех абонентов.

В начале ноября советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пообещал, что глава государства не подпишет «закон о дровах». В конце октября в украинской столице перенесли запуск отопительного сезона, чтобы сэкономить газ.