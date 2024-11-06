В Киеве пообещали, что Зеленский не подпишет «закон о дровах»

Литвин: Зеленский не подпишет закон о наказании за хранение дров без документов

Фото: Freepik

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что глава государства не подпишет закон об ужесточении ответственности за хранение дров без документации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский не подпишет „закон о дровах“», — заявил советник.

Литвин добавил, что по техническим причинам время на вето прошло.

Скандальный «закон о дровах» был принят Верховной радой 10 октября. Документ предусматривал, что жители страны могли попасть в тюрьму за хранение дров без наличия документации, подтверждающей их происхождение.

До этого украинцы высмеяли «закон о дровах» в TikTok, а украинские СМИ написали, что в случае его подписания Зеленским жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления сильно усложнится.

В конце октября украинские власти перенесли начало отопительного сезона для экономии газа.

В США ранее сообщили, что украинцы готовы к самой суровой зиме за годы конфликта из-за обширных повреждений инфраструктуры, в частности, энергосистема Украины разрушена на 80%.

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