В Киеве пообещали, что Зеленский не подпишет «закон о дровах»

Литвин: Зеленский не подпишет закон о наказании за хранение дров без документов

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что глава государства не подпишет закон об ужесточении ответственности за хранение дров без документации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский не подпишет „закон о дровах“», — заявил советник.

Литвин добавил, что по техническим причинам время на вето прошло.

Скандальный «закон о дровах» был принят Верховной радой 10 октября. Документ предусматривал, что жители страны могли попасть в тюрьму за хранение дров без наличия документации, подтверждающей их происхождение.

До этого украинцы высмеяли «закон о дровах» в TikTok, а украинские СМИ написали, что в случае его подписания Зеленским жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления сильно усложнится.

В конце октября украинские власти перенесли начало отопительного сезона для экономии газа.

В США ранее сообщили, что украинцы готовы к самой суровой зиме за годы конфликта из-за обширных повреждений инфраструктуры, в частности, энергосистема Украины разрушена на 80%.