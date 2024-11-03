Рада ужесточила наказание за «незаконное» хранение дров

«Страна.ua»: украинцам грозит ответственность за дрова без документов о покупке

Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Закон утвердила Верховная Рада 10 октября. Адвокат Алексей Кинебас предупредил, что в случае принятия проекта все жители сел в Черниговской области могут стать нарушителями.

«Кому-то грозит штраф, а кому-то и уголовная ответственность», — добавил он.

Ранее на Украине решили запретить школьникам общаться по-русски даже на переменах. В отдельных городах для борьбы с русскоязычными решили организовать «языковые патрули». Но на это пока не нашли денег. Тех, кто не владеет украинским языком, призвали срочно отправиться на курсы.