Песков заявил, что речи о мобилизации в России не идет

В России не обсуждается возможное проведение мобилизации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» .

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул он.

Частичная мобилизация в стране прошла осенью 2022 года. Тогда в армию призвали более 300 тысяч человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что проводить мобилизацию нет никакой необходимости. Он отметил, что Вооруженные силы России выдавливают украинских военных с тех территорий, которые должны перейти под российский контроль. Песков отмечал, что очень активно идет набор военнослужащих по контракту.