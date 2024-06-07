Путин исключил проведение мобилизации

Путин: необходимости мобилизации в России нет, мы ее проводить не планируем

У Вооруженных сил России нет планов проводить новую мобилизацию. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил президент Владимир Путин.

«Мы не планируем этого. Проводить мобилизацию нет никакой необходимости», — заявил он.

Глава государства отметил, что Вооруженные силы выдавливают украинских военных с тех территорий, которые должны перейти под российский контроль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее также заявил, что в России нет необходимости новых мобилизационных мероприятий. Он подчеркивал, что очень активно идет набор военнослужащих на контрактную основу.

В Сети ранее распространили информацию о том, что Минобороны якобы опубликовало приказ об увольнении со службы призванных в рамках частичной мобилизации. Однако этот документ оказался фейковым.