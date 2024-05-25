В Кремле заявили об отсутствии потребности в мобилизации в России

Песков: Путин неоднократно говорил, что в России нет потребности в мобилизации

В России нет потребности в мобилизации, заявил в комментарии РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства говорил об этом неоднократно.

О том, что к концу 2024-го или началу 2025 года в России, возможно, снова проведут мобилизацию, ранее сообщила газета Financial Times.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников», — подчеркнул Песков, комментируя эту статью.

Представитель Кремля обратил внимание, что этот набор идет на ежедневной основе.

«И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности [в мобилизации] нет», — заключил собеседник агентства.