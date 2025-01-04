Ребенок погиб при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

ВСУ ударили дроном по автомобилю с людьми в Запорожской области, погиб ребенок

ВСУ атаковали автомобиль с семьей на трассе Васильевского муниципального округа. В результате обстрела погиб ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал глава региона.

Балицкий отметил, что сейчас врачи борются за жизнь пострадавших. Он выразил соболезнования семье ребенка и пообещал оказаться им всю возможную помощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области. В момент обстрела детей в салоне не было. Также боевики ВСУ сбросили взрывное устройство на автобус с пассажирами в Горловке. В результате тяжелые ранения получили два мирных жителя.

Также сообщалось о ликвидации агента ГУР Украины, который готовил теракт на территории Запорожской области.