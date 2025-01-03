В Запорожской области ликвидировали готовившего теракт диверсанта

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента ГУР Украины, который готовил теракт на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ .

Силовики установили местонахождение украинца, завербованного сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчину разыскивали за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

«Данное лицо по указанию иностранных спецслужб подготовило самодельное взрывное устройство для последующего осуществления диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

Диверсант предпринял попытку сопротивления, его уничтожили ответным огнем. В доме, где находился мужчина, силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, спусковой рычаг гранаты и другое оружие.

В Подмосковье в конце декабря задержали диверсанта, который готовил покушение на одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны и блогера, освещающего ход СВО.