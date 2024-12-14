Два жителя Горловки пострадали из-за сброшенной на автобус взрывчатки

Украинские боевики ночью сбросили с помощью дрона взрывное устройство на автобус в Горловке. В результате пострадали два мирных жителя, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Служебный автобус принадлежал одному из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе Горловки.

«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя Горловки», — отметил мэр.

Ранее украинские беспилотники атаковали Орловскую область, загорелся объект топливной инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что над областью ночью засекли 11 беспилотников. Спасатели локализовали пожар, добавил он.

Этой же ночью рухнувшие обломков БПЛА рухнули на частный дом в станице Марьянской в Краснодарском крае. В здании выбило окна, повреждения также получили хозяйственные постройки на территории участка. В результате ЧП никто не пострадал.