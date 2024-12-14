Украинский беспилотник прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области

Украинский беспилотный летательный аппарат прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале .

«В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. <…> Благо детей в автобусе не было. Но это очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан», — написала пресс-служба.

По информации администрации, автобус обслуживает сельскую школу в Шевченково, развозит около 70 детей из Тарасовки, Басань, Ульяновки и Романовского.

Украинские боевики в ночь на субботу сбросили с беспилотника взрывное устройство на автобус в Горловке. В результате пострадали два мирных жителя. Служебный автобус принадлежал одному из предприятий в поселке Химик.