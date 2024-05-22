Ребенка с ожогом головы, рук и ног госпитализировали из-за удара дрона ВСУ в Алешках

Сальдо: ребенок получил серьезные ожоги при ударе дрона ВСУ в Алешках

Украинские боевики ударили беспилотником по Алешкам. С ожогами рук, ног и головы госпитализировали ребенка.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, украинские боевики атаковали населенный пункт Алешки беспилотником. В результате удара пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму.

«У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов», — подчеркнул Сальдо.

Пострадавшего мальчика доставили в Скадовскую больницу. Там ребенку окажут всю необходимую медицинскую помощь.

На прошлой недели боевики ВСУ атаковали Скадовск из РСЗО HIMARS. Удар пришелся по жилому дому, в результате чего на месте начался пожар. Пострадали 11 мирных жителей.

Как отметил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, подконтрольный киевскому режиму Херсон стал «городом страха». По его словам, местные жители боятся лишний раз выйти на улицу, в том числе из-за украинской мобилизации.