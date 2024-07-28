«Развал фронта». В Германии рассказали, как просто Россия способна разнести ВСУ

Zeit: если Украина потеряет Мирноград, то фронт для нее развалится

ВСУ столкнутся с крахом фронта, потеряв контроль над Мирноградом. Об этом сообщило Zeit .

Журналисты отметили, что Мирноград расположен на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Логистика ВСУ в регионе зависит именно от этого.

«Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта», — заявили авторы материала.

Без слаженной и четкой логистики обстановка в ВСУ сильно изменится. При этом на фоне наступления ВС России ситуация украинских войск и так серьезно ухудшилась.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, группировка войск «Центр» в зоне СВО отбила три контратаки ВСУ. Из-за этого армия Украины лишилась до 385 боевиков за сутки.