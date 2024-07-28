Российские войска установили контроль над населенными пунктами Евгеновка и Прогресс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка «Центр» в зоне проведения спецоперации также отбила три контратаки ВСУ. В результате украинская армия лишилась за сутки до 385 боевиков.

Группировка «Восток» ликвидировала три склада противника с боеприпасами. Она улучшила свое положение по переднему краю и уничтожила американский бронетранспортер М113, пять автомобилей, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки.

Ранее Минобороны обнародовало видеозапись с поражением гаубицы М777 и склада боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра. Цели обнаружил оператор дрона Zala, их с помощью взрывчатки уничтожил БПЛА «Ланцет».