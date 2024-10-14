Арестович: в частях ВСУ в Курской области творится бардак и потеряно управление

Украинское командование потеряло управление частями в Курской области. Об этом заявил в интервью журналисту Василию Голованову бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Он сообщил, что большие потери в регионе несут даже операторы БПЛА, обычно находящиеся в нескольких километрах от линии фронта.

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления», — подчеркнул экс-советник.

Он добавил, что украинским подразделениям следует уходить из Курской области.

Ранее Арестович* предположил, что через три-четыре месяца начнется тотальный обвал украинского фронта.

А командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность, что российские военные, если не сбавят темпа, скоро освободят всю территорию Курской области.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга