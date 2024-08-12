Раскрыты последствия удара дрона ВСУ по Запорожской АЭС
Директор ЗАЭС Черничук: пластиковые детали градирни выгорели после удара дрона
Масштаб и скорость распространения огня на градирне Запорожской атомной электростанции после удара беспилотника свидетельствуют, что летательный аппарат нес на себе горючую жидкость. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Он подчеркнул, что пластиковые устройства градирни, отвечающие за сепарацию воды для охлаждения реактора, полностью выгорели. Теперь этой части станции требуется капитальный ремонт.
Черничук добавил, что после предварительного осмотра сильного повреждения несущих конструкций пострадавшей башни не обнаружили. Но перед возвращением градирни к работе необходима полная оценка ее дальнейшей эксплуатации.
Украинские боевики запустили беспилотники по Запорожской атомной электростанции в минувшее воскресенье, 11 августа. В результате удара охладительные системы энергообъекта охватил пожар. Пламя потушили только к утру понедельника.
Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что все шесть блоков станции не работали, что позволило избежать взрыва.
Директор электростанции по коммуникациям Евгения Яшина назвала последствия удара самыми серьезными за все время конфликта. Она подчеркнула, что ни одна атомная электростанция в мире не может выдержать такое огневое воздействие.