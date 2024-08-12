Раскрыты последствия удара дрона ВСУ по Запорожской АЭС

Масштаб и скорость распространения огня на градирне Запорожской атомной электростанции после удара беспилотника свидетельствуют, что летательный аппарат нес на себе горючую жидкость. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он подчеркнул, что пластиковые устройства градирни, отвечающие за сепарацию воды для охлаждения реактора, полностью выгорели. Теперь этой части станции требуется капитальный ремонт.

Черничук добавил, что после предварительного осмотра сильного повреждения несущих конструкций пострадавшей башни не обнаружили. Но перед возвращением градирни к работе необходима полная оценка ее дальнейшей эксплуатации.