Пожар на градирне Запорожской АЭС ликвидировали

Рогов сообщил о ликвидации пожара на градирне ЗАЭС

Экстренные службы ликвидировали возгорание градирни Запорожской атомной электростанции. Об этом в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Полностью ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС, которое возникло после атаки со стороны ВСУ», — написал он.

Градирня — устройство для охлаждения воды посредством направленного потока воздуха. На АЭС и ТЭС градирни используют для охлаждения теплообменных аппаратов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы ЗАЭС вспыхнули в результате удара украинских боевиков. Он отмечал, что все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове, поэтому угрозы парового взрыва нет. Возгорание не оказало влияния на функционирование АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла удар ВСУ по ЗАЭС ядерным террором континента.