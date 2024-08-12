Впервые за все время. Стало известно, как сильно ВСУ повредили ЗАЭС

Инфраструктура ЗАЭС впервые за все время атак со стороны ВСУ получила настолько серьезные повреждения. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с ТАСС .

«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», — сказала она.

По словам директора, украинские войска ударили по станции, пустив в ее сторону дрон-камикадзе. Несмотря на это, пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС не сказался на работе станции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Запорожской АЭС ядерным террором континента. Она задала риторический вопрос: где в момент удара был глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси?