Взвод украинских солдат на Кураховском направлении сложил оружие и сдался в плен российским военным. Об этом сообщил корреспондент RT Хассан Насср вс своем Telegram-канале .

«Шестнадцать солдат ВСУ на Кураховском направлении приняли решение сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни», — указал журналист.

Решение сдаться в плен украинские боевики приняли после мощного наступления российской армии и сброса с беспилотников листовок с призывом сдаваться. Пленные признались, что их бросило командование и они решили установить связь с российскими военными и сохранить себе жизнь.

По информации министерства обороны, за неделю в российский плен сдался 91 украинский военнослужащий.

Украинские власти обманывают родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации. Близким говорят, что боец на позиции и свяжется с ними, как только выйдет с нее.