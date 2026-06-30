Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале «Южный рубеж» группировки войск «Юг».

Операторы беспилотных систем засекли действия украинских военных. Четверо бойцов ВСУ при поддержке танка двигались по дороге Осыково — Новоселовка, отвлекая внимание. Вторая группа из 10 человек с техникой шла со стороны дамбы.

Российские FPV-беспилотники ударили по противнику. По данным группировки, ВСУ потеряли 10 боевиков и экипажи бронемашин.

«Не считаясь с потерями живой силы и военной техники, ВСУ совершают безумные и бессмысленные контратаки, чтобы показать своим европейским спонсорам свою способность продолжать противостояние на линии боевого соприкосновения. Очередной медиапрорыв на Константиновском направлении завершился полным провалом», — заключили военные.

Ранее российские военные развернули государственный флаг на улице Преображенской на северо-западной окраине Константиновки, подчеркнув освобождение района.