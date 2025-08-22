Вооруженные силы Украины стали чаще использовать запрещенное оружие против жителей прифронтовых районов Луганской Народной Республики. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Из тех, скажем так, новых вещей, о которых говорят сегодня медики, которые обследуют, лечат гражданских жителей. Они говорят о том, что за последние месяцы появляется все больше негуманного оружия, которое используется против мирного населения», — рассказал он.

По словам эксперта, боевые части украинских беспилотников, будь то дроны-камикадзе или сбрасываемые снаряды, содержат поражающие элементы. Они наносят серьезные раны, которые долго не заживают.

Они могут быть металлическими и неметаллическими, невидимыми для рентгеновских лучей. Это особая шрапнель, которая при взрыве разлетается на большое расстояние.

«Ранит практически всех, кто находится рядом», — добавил он.

Медики, работающие в ЛНР, отмечают, что восстановление и лечение пострадавших от подобных атак гораздо сложнее и болезненнее, добавил дипломат.

Украинская армия применяет запрещенные методы ведения войны, применяя противопехотные мины на протяжении всей спецоперации, рассказал боец с позывным Малой. Ранее в ДНР нашли схрон ВСУ с бомбами для беспилотников с запрещенным веществом.