В ДНР нашли схрон ВСУ с бомбами для беспилотников с запрещенным веществом

В Донецкой Народной Республике нашли украинский схрон с самодельными бомбами для БПЛА, начиненными запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Хлорпикрин в бомбах нашли в селе Ильинка Кураховского района. Это вещество запрещено международной конвенцией в рамках запрета о химическом оружии.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 355 „Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения“ УК России», — заявили в ведомстве.

Ранее боец 60 ОМСБ с позывным Киндер рассказал, что украинские боевики два месяца пускали фосфорные снаряды в сторону российских военных. Такие боеприпасы относятся к зажигательному оружию с белым фосфором.