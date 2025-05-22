СК завел дело о теракте после ранения главы Беловского района

Президент России Владимир Путин лично позвонил пострадавшему при ударе дроном чиновнику и пообещал, что украинские боевики получат ответ за атаки на курское приграничье. Российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления. Волобуев попал под атаку ВСУ уже четвертый раз.
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