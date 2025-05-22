СК завел дело о теракте после ранения главы Беловского района

Правоохранители завели уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Действия украинских боевиков квалифицировали как террористический акт. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к этому преступлению.

В ведомстве уточнили, что 22 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, ехавший по селу Белица. Ранение получил глава района Николай Волобуев.

Президент России Владимир Путин лично позвонил пострадавшему при ударе дроном чиновнику и пообещал, что украинские боевики получат ответ за атаки на курское приграничье. Российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления. Волобуев попал под атаку ВСУ уже четвертый раз.