Хинштейн рассказал о травмах главы Беловского района после удара дрона ВСУ

Состояние главы Беловского района Курской области Николая Волобуева врачи оценили как средней степени тяжести, но это не помешало ему ответить на звонок президента России Владимира Путина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что глава государства лично позвонил пострадавшему руководителю муниципалитета, узнал о его состоянии и пожелал скорейшего выздоровления.

Хинштейн добавил, что врачи диагностировали у Волобуева минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья.

«Состояние средней тяжести, но, слава богу, его жизни ничего не угрожает. Какое-то время ему придется побыть в больнице под присмотром врачей» — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находился в машине, атакованной украинским беспилотником. Перед ударом дрона он успел выскочить из салона, но все равно получил серьезные ранения. Хинштейн отметил, что это уже четвертый раз, когда чиновник попал под удар украинских боевиков.