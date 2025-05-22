ВСУ нанесли массированный удар по Льгову, есть пострадавшие

Хинштейн: 12 человек пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову

ВСУ атаковали город Льгов в Курской области. В результате массированного удара пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча», — отметил он.

Также осколочные ранения и ушибы диагностировали у семи женщин и трех мужчин. Всех раненых доставят на лечение в Курскую областную больницу.

Хинштейн добавил, что после обстрела повреждения получили четыре машины, многоквартирный дом и два частных жилища. В зданиях выбило стекла и посекло фасады.

По словам врио главы региона, ремонтные бригады выйдут на места ЧП, как только позволит оперативная обстановка. Он держит ситуацию на личном контроле.

Ранее украинские дроны атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Чиновник получил серьезные ранения.